Börse in Seoul kann zulegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Montag zulegen können.Der Hauptindex rückte um 1,49 Prozent auf 2.602,47 Zähler vor.Die Tatsache, dass der Index für das Verbrauchervertrauen der University of Michigan sich trotz Rezessionssorgen als stark erwiesen habe, habe die Hoffnung einer begrenzten Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in den USA geschürt, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.