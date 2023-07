Politik Früherer Berater der Minjoo-Partei kommt wegen Rolle in Bestechungsskandal in Untersuchungshaft

Ein früherer Berater des ehemaligen Vorsitzenden der Minjoo-Partei Koreas, Song Young-gil, kommt in Untersuchungshaft.



Grund ist seine Rolle in einem Skandal um Barzahlungen im Zusammenhang mit Songs Wahl zum Parteichef im Jahr 2021.



Das Bezirksgericht Seoul Zentral stimmte dem Antrag auf Untersuchungshaft gegen den früheren Mitarbeiter Park Yong-soo zu. Begründet wurde dies mit der Sorge, dass Beweismittel vernichtet werden könnten.



Die Staatsanwaltschaft hatte den Antrag letzte Woche gestellt, weil Park Bestechung und ein Verstoß gegen das Parteiengesetz sowie Parteispendengesetz vorgeworfen wird.



Er soll gemeinsam mit Kang Rae-gu, früherer Wirtschaftsprüfer beim Wasserversorger Korea Water Resources Corporation und dem früheren Vize-Generalsekretär Lee Jung-geun gemeinsame Sache gemacht haben. Insgesamt sein 67,5 Millionen Won oder 52.000 Dollar verteilt worden.



Park soll den Vorwürfen nach im April 2021 von einem Geschäftsmann 50 Millionen Won erhalten haben. Insgesamt habe er 60 Millionen Won dem früheren Minjoo-Abgeordneten Youn Kwan-suk überreicht. Dieser habe das Geld an rund 20 Parteikollegen verteilt, um Song auf dem Parteitag zum Wahlsieg zu verhelfen.