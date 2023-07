Nordkorea hebt laut Medienbericht ab Juli Maskenpflicht auf

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanischen Behörden haben laut Informationen die Maskenpflicht für die Einwohner in Innenräumen und im Freien mit Wirkung ab Juli aufgehoben.Das berichtete der US-Sender Radio Free Asia unter Berufung auf eine Quelle in der nordkoreanischen Provinz Nord-Pyongan.Der Quelle zufolge wurde den Einwohnern am 30. Juni die Anweisung übermittelt, dass ab dem 1. Juli keine Masken mehr getragen werden müssten.Informationen zufolge tragen jedoch Menschen, die für die Prävention von Covid-19 vor Ort im Einsatz sind, weiterhin Masken.Laut dem Sender habe Nordkorea mitgeteilt, es handele sich um eine vorübergehende Maßnahme gegen Haut- und Augenkrankheiten, deren Entstehung durch das Tragen einer Maske im Sommer begünstigt werde.