Dienstag bis Mittwoch landesweit Monsunregen

Photo : YONHAP News

In Südkorea kommt es heute wieder zu starken Monsunregenfällen.Der Regen soll zuerst an der Westküste der zentralen Gebiete und in der südwestlichen Region Honam einsetzen. Am Nachmittag soll es in den meisten Landesteilen regnen.Anschließend soll es bis Mittwochvormittag sehr nass bleiben.Für die Hauptstadtregion, die Provinz Süd-Chungcheong, Honam, das Binnenland im Norden der Provinz Nord-Gyeongsang und die Insel Jeju werden 50 bis 150 Millimeter Regen vorhergesagt. Im Binnenland der Provinz Gangwon und in Nord-Chungcheong wird mit 50 bis 120 Millimetern gerechnet.In der südöstlichen Region Yeongnam, bis auf das nördliche Binnenland von Nord-Gyeongsang, und an der Ostküste der Provinz Gangwon sollen 20 bis 60 Millimeter Regen niedergehen.Mancherorts soll es zusätzlich zu den Regengüssen Sturm und Gewitter geben.Die Höchstwerte heute sollen landesweit zwischen 24 und 31 Grad liegen. Damit wird es zwei bis sechs Grad kühler als gestern sein. In Seoul soll das Quecksilber auf 29 Grad klettern.