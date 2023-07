Gleichstellungsministerium führt Umfrage zur Smartphone-Nutzung von Schulanfängern durch

Photo : YONHAP News

Das Ministerium für Gleichstellung und Familie wird eine Umfrage bei landesweit etwa 240.000 Erstklässlern an Grundschulen durchführen, um deren Gewohnheiten in Bezug auf die Smartphone-Nutzung zu ermitteln.Die Umfrage wird vom 6. bis 31. Juli stattfinden. Die Fragen können im Internet beantwortet werden. Ein QR-Code wird in einer Mitteilung an die infrage kommenden Familien verschickt.Nach der Beantwortung der Fragen, unter anderem zur Smartphone-Nutzungsdauer und Nutzungshäufigkeit sowie der Sehkraft, sind die Diagnoseergebnisse sofort einsehbar.Die Umfrage findet dieses Jahr erstmals statt. Anlass ist der Trend der immer jünger werdenden Mediennutzer. Weil Schulanfänger die Fragen noch nicht eigenständig beantworten können, sollen die Eltern Angaben zu den Nutzungsgewohnheiten der Kinder machen.Das Ministerium will den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten Schulungen und Online-Lerninhalte anbieten, sollte bei ihren Kindern Unterstützungsbedarf wegen einer Smartphoneabhängigkeit festgestellt werden. In noch schlimmeren Fällen sollen zweitägige "Camps für Familienheilung" Abhilfe schaffen, an denen die Kinder gemeinsam mit den Eltern teilnehmen.