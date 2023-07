Jungkook von BTS führt mit „Still With You” iTunes-Charts in 83 Ländern an

Photo : YONHAP News

Jungkook von der K-Pop-Band BTS hat mit seinem Sololied „Still With You“ die iTunes Top Song Charts in 83 Ländern angeführt.Das teilte die Agentur der Band Bighit Music am Dienstag mit.„Still With You“ ist ein von Jungkook selbst geschriebenes Lied, das im Jahr 2020 vor dem siebten Jubiläum der Gruppe auf der Musik- und Audiostreaming-Plattform SoundCloud unentgeltlich veröffentlicht worden war.„My You“, ein zusammen hochgeladener weiterer selbst geschriebener Song von Jungkook, gelangte an die Spitze der iTunes Top Song Charts in 15 Ländern.Jungkook wird am 14. Juli seine erste offizielle Solo-Single „Seven“ veröffentlichen.