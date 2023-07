Ramyeon-Exporte übertreffen im ersten Halbjahr 400 Millionen Dollar

Photo : YONHAP News

Die Ausfuhren koreanischer Instant-Nudeln Ramyeon haben in der ersten Hälfte dieses Jahres die Marke von 400 Millionen Dollar übertroffen.Nach Angaben des Zollamtes und der Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) wurden von Januar bis Juni nach vorläufigen Schätzungen Ramyeon-Produkte im Wert von 446,2 Millionen Dollar exportiert.Das entspricht dem bisher höchsten Stand in einem ersten Halbjahr.Die Ramyeon-Exporte hatten seit 2015 stets zugelegt.Das Ergebnis wird darauf zurückgeführt, dass der Markt für Fertignahrung, darunter Ramyeon, weltweit während der Corona-Pandemie gewachsen ist. Als weiterer Grund wird die Beliebtheit koreanischer Contents in letzter Zeit vermutet.