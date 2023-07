Seoul: IAEA-Chef besucht diese Woche Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, wird am Freitag zu einem dreitägigen Besuch in Südkorea eintreffen.Das gab Park Gu-yeon, erster Vizeminister des Büros für die Koordinierung der Regierungspolitik, am Dienstag beim täglichen Briefing über Japans Plan bekannt, kontaminiertes Wasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima ins Meer abzulassen.Grossi besucht von heute bis Freitag Japan. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass er in Japan Premierminister Fumio Kishida den Abschlussbericht der IAEA zur Bewertung des japanischen Entsorgungsplans überreichen wird.Grossi werde sich in Südkorea mit dem Vorsitzenden der Kommission für Nuklearsicherheit, Yoo Guk-hee, treffen und der südkoreanischen Seite den Inhalt des Berichts erläutern. Die Regierung habe bisher durch die Aktivitäten ihres Inspektionsteams und die Teilnahme an der IAEA-Taskforce zur Überwachung den japanischen Entsorgungsplan wissenschaftlich und technisch überprüft. Die Überprüfung befinde sich nun fast in der Endphase, sagte er.Park betonte außerdem, dass die Ableitung kontaminierten Wassers eine andere Frage als eine Lockerung des Importverbots für Fischereiprodukte aus Fukushima sei.