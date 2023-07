Seoul will Bustarife um 300 Won erhöhen

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul hat den Plan bekräftigt, die Bustarife im laufenden Jahr um 300 Won (0,23 Dollar) zu erhöhen.In Seoul sind etwa 6.600 Busse im Einsatz. Eine Fahrt kostet für Erwachsene im Falle einer Kartenzahlung 1.200 Won (0,92 Dollar). Die Einnahmen übertreffen eine Billion Won (fast 770 Millionen Dollar) im Jahr. Aufgrund der Ermäßigung beim Umsteigen wird jedoch jährlich ein Defizit in Höhe von etwa 850 Milliarden Won (653 Millionen Dollar) verbucht.Die Stadtverwaltung meint deshalb, dass sie nicht umhin könne, die seit acht Jahren eingefrorenen Bustarife dieses Jahr endlich um 300 Won anzuheben.Bürgermeister Oh Se-hoon argumentierte, dass die Stadt die Fahrpreise im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zwar auf dem weltweit niedrigsten Niveau halten möchte, dies aber wegen des strukturellen Defizits nicht mehr gehe.Die U-Bahnpreise werden angesichts des hohen Defizits in Höhe von 1,2 Billionen Won (920 Millionen Dollar) ebenfalls bald steigen.Die Stadt Seoul schlug eine Erhöhung um 300 Won vor. Der Bahnbetreiber Korail, der ein Mitbestimmungsrecht hat, bot jedoch an, die Tarife in zwei Runden jeweils um 150 Won zu steigern. Daher erfolgt eine Meinungsabstimmung über die Höhe und den Zeitpunkt der Anhebung.Auch Diskussionen mit der Provinz Gyeonggi und Incheon sind erforderlich, die U-Bahnlinien mit Seoul teilen. Die Stadt Seoul will Mitte Juli Fahrpreiserhöhungen im ÖPNV endgültig festlegen.Die Stadtverwaltung erwartet, dass mit einer Erhöhung von 300 Won bei Bussen und U-Bahn das Jahresdefizit jeweils um etwa 300 Milliarden Won (230 Millionen Dollar) verringert werden könnte.Der Grundtarif für Taxifahrten in Seoul war Anfang dieses Jahres um 1.000 Won (0,77 Dollar) angehoben worden.Die geplanten Tariferhöhungen im ÖPNV werden voraussichtlich zu einem Einflussfaktor für das Erreichen des Inflationsziels von zwei Prozent.