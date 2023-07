Vereinigungsministerium ordnet Stellen für innerkoreanischen Austausch Budgetkürzung an

Photo : YONHAP News

Das Vereinigungsministerium hat ihm unterstellte Stellen für den innerkoreanischen Austausch und die wirtschaftliche Zusammenarbeit angewiesen, ihr Budget zu kürzen.Das sei der Stiftung für die Industriezone Kaesong und dem Verein zur Unterstützung des Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen Süd- und Nordkorea angeordnet worden.Das teilte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Dienstag Reportern im Regierungskomplex in Seoul mit.Als Hintergrund für die Anweisung wurde genannt, dass der Betrieb des innerkoreanischen Industriekomplexes ausgesetzt sei und der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Süd- und Nordkorea de facto unterbrochen seien.Auf die Frage, warum erst jetzt eine Budgetkürzung in Bezug auf den Industriekomplex Kaesong, dessen Betrieb schon seit 2016 ausgesetzt ist, angeordnet wurde, ging der Beamte nicht ein.Präsident Yoon Suk Yeol hatte am Montag gesagt, dass das Vereinigungsministerium bisher wie eine Unterstützungsorganisation für Nordkorea gewesen sei. Es sei an der Zeit, dass sich das Ressort ändere.Damit forderte Yoon de facto eine Veränderung der Rolle des Vereinigungsministeriums, das sich zur Regierungszeit von Präsident Moon Jae-in für Dialog und Kooperation mit Nordkorea eingesetzt hatte.