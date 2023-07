Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index hat am Dienstag mit Verlusten geschlossen.Der Hauptindex verlor 0,35 Prozent auf 2.593,31 Zähler, da die Anleger Gewinne mitgenommen hätten.Die Anleger hätten den deutlichen Anstieg am Vortag verdaut, besondere Impulse am Markt habe es nicht gegeben, wurde ein Analyst von Daishin Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.