Tagung des Beratungsgremiums mit der Afrikanischen Union in Seoul stattgefunden

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Afrikanische Union (AU) haben am Dienstag in Seoul die vierte Tagung ihres bilateralen Beratungsgremiums abgehalten.Auf der Tagesordnung standen unter anderem der Betrieb des Korea-AU-Kooperationsfonds und die Abhaltung des Korea-Afrika-Gipfels im Jahr 2024, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Daran nahmen Kim Eun-jeong, Generaldirektorin im Außenministerium, und Assoumani Youssouf, Vorsitzender des Ausschusses der Ständigen Vertreter der AU, teil.Seoul erläuterte dabei das Engagement der Regierung, die Diplomatie gegenüber afrikanischen Staaten verstärken zu wollen.Die AU bedankte sich für kontinuierliche Beiträge Seouls und schlug vor, auf Grundlage des letztes Jahr verabschiedeten Rahmenwerks für die Kooperation die bilaterale Zusammenarbeit weiter zu vertiefen.