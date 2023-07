Bürgerorganisation stellt IAEA-Bericht zu Fukushima-Wasser infrage

Photo : YONHAP News

Eine südkoreanische Bürgerorganisation hat den gestern veröffentlichten Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zu Japans Plänen für die Entsorgung des kontaminierten Fukushima-Wassers als unzuverlässig zurückgewiesen.Laut IAEA soll der japanische Entsorgungsplan den internationalen Sicherheitsstandards entsprechen."Die gemeinsame Aktion gegen Japans Plan zur Verklappung radioaktiv verseuchten Wassers ins Meer" kritisierte am Dienstag, dass die IAEA nicht nach sichereren Optionen als eine Verklappung des Abwassers im Meer Ausschau gehalten habe.Die IAEA habe in ihrem Bericht erklärt, dass sie ihre Überprüfung auf die Bitte der japanischen Regierung beschränke, die Anwendung internationaler Sicherheitsstandards in Bezug auf die Ableitung des mit dem Filtersystem ALPS behandelten Wassers zu überprüfen.Der Verifizierungsbericht der IAEA, bei dem von Anfang an die Verklappung im Meer als Antwort festgestanden habe, könne weder das Vertrauen noch die Zustimmung von Südkorea und der internationalen Gemeinschaft gewinnen, betonte die Gruppe.Sie forderte Tokio auf, ihren Entsorgungsplan aufzugeben.