Umfrage: Zustimmung für Yoon steigt auf 38,4 Prozent

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat laut einer Umfrage an Zustimmung gewonnen.Laut den am Mittwoch veröffentlichten Ergebnissen einer gemeinsamen Umfrage von Yonhap News Agency und Yonhap News TV bewerteten 38,4 Prozent Yoons Arbeit positiv. In deren Auftrag befragte das Meinungsforschungsunternehmen Metrix am 1. und 2. Juli landesweit 1.000 Erwachsene.Der Zustimmungswert stieg um 2,1 Prozentpunkte verglichen mit der letzten Umfrage einen Monat zuvor.Dagegen äußerten sich 53 Prozent negativ zu Yoons Amtsführung, der Anteil sank um 5,5 Prozentpunkte gegenüber dem letzten Mal.Als Grund für die positive Bewertung nannten 44 Prozent, damit der größte Anteil, Diplomatie und Sicherheit. Es folgten Arbeit und Gewerkschaft mit 16,5 Prozent, Wirtschaft und Lebensunterhalt der Bürger mit 8,5 Prozent sowie Bildung und Kultur mit 5,4 Prozent.Häufigster Grund für die negative Bewertung waren ebenfalls Diplomatie und Sicherheit mit 24,7 Prozent, gefolgt von Kommunikation und Kooperation mit 24,1 Prozent. Wirtschaft und Lebensunterhalt der Bürger kamen auf 22,5 Prozent, Arbeit und Gewerkschaft auf 9,2 Prozent sowie Bildung und Kultur auf 7,6 Prozent.Unter den Parteien erreichte die regierende Partei Macht des Volks 34,1 Prozent Zustimmung, während sich die Minjoo-Partei Koreas 30,9 Prozent sicherte.Details können auf der Website der Nationalen Beratungskommission für Wahlumfragen eingesehen werden.