Parteien in Südkorea reagieren unterschiedlich auf IAEA-Abschlussbericht zu Fukushima

Photo : YONHAP News

Die politischen Parteien in Südkorea haben auf den IAEA-Abschlussbericht zur Entsorgung von behandeltem Kühlwasser im Meer sehr unterschiedlich reagiert.Laut dem Bericht entsprächen die Pläne internationalen Sicherheitsstandards.Der Sprecher der regierenden Partei Macht des Volks, Kang Min-kook, sagte am Dienstag, dass Südkorea als ein Schlüsselstaat in der Welt den Bericht demütig akzeptieren sollte. Es handele sich um das Ergebnis zweijähriger Inspektionen einer Gruppe von Experten aus elf Ländern.Es sei an der Zeit, auf den Plan für die Einleitung des belasteten Wassers ins Meer auf der Grundlager rationaler Untersuchungen zu reagieren. Die Angelegenheit sei in eine neue Phase getreten.An die führende Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas gerichtet sagte er, diese solle aufhören, ohne wissenschaftliche Grundlage falsche Gerüchte zu verbreiten, um einen politischen Gewinn zu erzielen.Die Minjoo-Partei verurteilte den Bericht als "hohle Beurteilung", da es nicht gelungen sei, die Sicherheit der Verklappung des Fukushima-Wassers zu bestätigen.Der Partei-Sonderausschuss für eine Ablehnung der Einleitung ins Meer teilte am Dienstag bei einer Pressekonferenz an der Nationalversammlung mit, dass die IAEA faktisch ihre Verantwortung für den Nachweis der Sicherheit des Wassers aufgegeben habe.In dem Bericht fehle eine Bestätigung der Leistung des Filtersystems ALPS, auch das Fehlen eines Zeitrahmens für das Aufbereitungsverfahren kritisierte die Oppositionspartei.