Südkorea: Nordkoreas Militärsatellit hat keinen militärischen Nutzen

Photo : YONHAP News

Der im Mai von Nordkorea gestartete Militärsatellit „Malligyong-1“ hat den Analyseergebnissen des südkoreanischen Militärs zufolge keinen militärischen Nutzen.Diese Einschätzung teilte der Vereinigte Generalstab (JCS) anhand der Analyse der geborgenen Wrackteile der nordkoreanischen Trägerrakete und des Satelliten mit.Wichtige Teile der nordkoreanischen Weltraumrakete und des Satelliten seien geborgen und von südkoreanischen und US-amerikanischen Experten präzise analysiert worden. Sie hätten beurteilt, dass der Satellit als Aufklärungssatellit keinerlei militärischen Nutzen habe, hieß es.Der JCS fügte hinzu, dass die unmittelbar nach dem Satellitenstart am 31. Mai eingeleitete Such- und Bergungsaktion für Trümmerteile auf hoher See im Westmeer mit dem heutigen Tage abgeschlossen worden sei.Nordkorea hatte am 31. Mai bekannt gegeben, den Militärsatelliten Malligyong-1 mit einer Weltraumrakete vom Typ Chollima-1 gestartet zu haben. Später hatte das Land zugegeben, dass der Start misslungen sei.Der JCS Südkoreas hatte am 16. Juni ein geborgenes Wrackteil, das als zweite Stufe der Trägerrakete vermutet wird, den Medien präsentiert.