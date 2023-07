Vertreter von Arbeitnehmern und -gebern legen neue Angebote für Mindestlohn für 2024 vor

Photo : YONHAP News

Die Vertreter von Arbeitnehmern und -gebern in der Mindestlohnkommission haben geänderte Angebote für den Mindestlohn für das kommende Jahr vorgelegt.Beide Seiten konnten ihre Meinungsverschiedenheiten über das Niveau des Mindestlohns noch nicht abbauen.Bei der zehnten Plenarsitzung des Gremiums am Dienstag im Regierungskomplex Sejong boten die Arbeitnehmervertreter eine Anhebung des Mindestlohns gegenüber diesem Jahr um 26,1 Prozent auf 12.130 Won (9,34 Dollar) pro Stunde an. Zuvor hatten sie eine Erhöhung um 26,9 Prozent auf 12.210 Won (9,4 Dollar) verlangt.Die Arbeitgebervertreter forderten einen Mindestlohn in Höhe von 9.650 Won (7,43 Dollar) pro Stunde, was 0,3 Prozent mehr als ihr ursprünglicher Vorschlag sind.Der Minister für Beschäftigung und Arbeit muss bis zum 5. August den Mindestlohn festlegen und bekannt geben.