IAEA will bis zum Abschluss der Entsorgung von Fukushima-Wasser bleiben

Photo : YONHAP News

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) will bis zum Abschluss der Verklappung des Fukushima-Wassers vor Ort bleiben.Das teilte deren Chef Rafael Grossi am Mittwoch in der japanischen Stadt Iwaki mit, als er die Ergebnisse der Überprüfung des Plans für die Entsorgung des behandelten Kühlwassers erläuterte.Seine Behörde wolle bis zum letzten Tropfen bleiben und in den kommenden Jahrzehnten die Gültigkeit des Plans überprüfen.Die IAEA hatte am Mittwoch eine Außenstelle in Fukushima eröffnet, wo gefiltertes radioaktives Kühlwasser durch einen Tunnel in den Pazifik geleitet werden soll.Die Fischereivereinigung von Fukushima hatte am letzten Freitag eine Resolution verabschiedet, in der sie den Entsorgungsplan ablehnt.