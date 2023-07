Speiseeis wurde im Juni deutlich teurer

Photo : YONHAP News

Speisepreis ist im Juni deutlich teurer geworden.Nach Angaben des Statistikamtes Statistics Korea am Donnerstag, habe der Verbraucherpreisindex für Speiseeis bei 119,98 Zählern gelegen, 9,4 Prozent höher als im Jahr davor.Im März war der Preisanstieg bei Speiseeis bereits so kräftig ausgefallen wie seit rund 14 Jahren nicht. Damals hatte sich Eiscreme um fast 14 Prozent im Vorjahresvergleich verteuert. Im Mai betrug der Anstieg 10,5 Prozent.Die Preise könnten weiter steigen, da Hersteller wie Lotte Wellfood, Binggrae und Haitai Ice Cream so wie letztes Jahr im zweiten Halbjahr Preiserhöhungen beschließen könnten.