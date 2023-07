Südkorea und USA sprechen über Abhaltung erster Sitzung nuklearen Beratungsgremiums NCG Mitte Juli in Seoul

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA besprechen derzeit, die erste Sitzung der Nuclear Consultative Group (NCG), eines Beratungsgremiums zur erweiterten Abschreckung gegen Nordkoreas Atomwaffen, Mitte Juli in Seoul abzuhalten.Mehrere Beamte des Präsidialamtes sagten am Mittwoch KBS gegenüber, dass beide Seiten entsprechende Gespräche führten.Die Präsidenten beider Länder hatten sich im April auf die Washingtoner Erklärung geeinigt, in der sich die USA zu einer erweiterten Abschreckung verpflichteten, und beschlossen, die NCG ins Leben zu rufen.Ursprünglich war geplant, dass Beamte im Rang eines stellvertretenden Vizeministers beider Länder die Leitung der Gespräche übernehmen. Wie verlautete, werde die erste Sitzung jedoch unter Federführung der nationalen Sicherheitsräte beider Länder stattfinden.Südkorea und die USA planen, im Rahmen der NCG Informationen über den Einsatz nuklearer und strategischer Waffen der USA auszutauschen und die Planung und Durchführung gemeinsamer Nuklearoperationen zu erörtern.Die Gruppe wird quartalsweise zusammentreten.