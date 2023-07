IAEA und Südkorea wollen gemeinsam Fukushima-Kühlwasser untersuchen

Photo : YONHAP News

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und Südkorea wollen gemeinsam Proben des Kühlwassers aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima untersuchen.Die UN-Behörde teilte am Mittwoch mit, dass ihr Terrestrial Environmental Radiochemistry Laboratory (TERC) und das Koreanische Institut für Nuklearsicherheit (KINS) gemeinsame weitergehende Analysen der Proben durchführten. Die Ergebnisse sollen im zweiten Halbjahr in einem Bericht vorgestellt werden.Die IAEA hatte zuvor die Ergebnisse der ersten Analyse und einen Bericht zur Sicherheit des von Japans vorgeschlagenen Verfahrens für die Entsorgung des Kühlwassers im Meer vorgestellt.KINS und TERC hatten die Proben im vergangenen November erhalten. Sie wollen ermitteln, ob der Gehalt an Radionukliden im behandelten Kühlwasser über dem Grenzwert liegt. Anschließend sollen die Ergebnisse mit den Daten des japanischen Kraftwerksbetreibers Tokyo Electric Power Company abgeglichen werden.