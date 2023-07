Wirtschaftsverbände aus elf asiatischen Ländern vereinbaren Kooperation für gemeinsamen Wohlstand

Photo : YONHAP News

Führende Wirtschaftsverbände aus elf asiatischen Ländern haben vereinbart, bei einer Erweiterung des Personenaustauschs, der Klimaneutralität und der digitalen Transformation zusammenzuarbeiten.Eine gemeinsame Erklärung, die Aufgaben für gemeinsamen Wohlstand vorsehe, sei angenommen worden, teilte der südkoreanische Unternehmerverband Federation of Korean Industries (FKI) am Mittwoch mit. FKI habe am Mittwoch in Seoul gemeinsam mit der japanischen Organisation Japan Business Federation (Keidanren) den 12. Asian Business Summit veranstaltet.An dem Treffen nahmen 13 Wirtschaftsverbände aus elf Ländern teil. Das sind Südkorea, China, Japan, Indien, Taiwan, Singapur, Thailand, Indonesien, Myanmar, Malaysia und die Philippinen.In der gemeinsamen Erklärung wurden der Austausch von Humanressourcen zur Verstärkung des gegenseitigen Verständnisses und des Vertrauens, der Übergang zu einer klimaneutralen Gesellschaft und die Förderung der digitalen Transformation als Aufgaben für gemeinsamen Wohlstand in Asien aufgezählt.