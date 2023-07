Politik Regierung bildet Arbeitsgruppe für Verbesserung von „Killer-Regulierungen“

Die Regierung hat eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich mit der Verbesserung der sogenannten Killer-Regulierungen befassen soll.



Das Büro für die Koordinierung der Regierungspolitik (OPC) hielt am Mittwoch im Regierungskomplex in Sejong unter Leitung dessen Ministers Bang Moon-kyu die Auftaktsitzung der Taskforce ab, an der die zuständigen Ministerien beteiligt sind.



Der Schritt erfolgte einen Tag nachdem Präsident Yoon Suk Yeol am Dienstag gefordert hatte, „Killer-Regulierungen“ zügig abzuschaffen, die Unternehmen von Investitionen abhalten.



An dem Treffen nahmen das OPC und die zuständigen Ministerien, darunter das Finanz-, das Industrie- und das Umweltministerium, teil. Anwesend waren auch Vertreter von Wirtschaftsverbänden wie der Korea Enterprises Federation, der Koreanische Verband für internationalen Handel und die Handels- und Industriekammer Koreas.



Die Teilnehmer hätten über Pläne diskutiert, um Killer-Regulierungen in den jeweiligen Bereichen zügig festzustellen und die ausgewählten Regelungen zu verbessern, teilte das OPC mit.