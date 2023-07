Gruppe ausländischer Militärattachés will jedes Jahr Gedenkveranstaltung für innerkoreanisches Seegefecht von 2002 abhalten

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe von ausländischen Militärattachés in Südkorea will jedes Jahr eine Veranstaltung zum Gedenken an die Zweite Schlacht von Yeonpyeong, ein innerkoreanisches Seegefecht von 2002, abhalten.Die Entscheidung gab die Gruppe der Verteidigungsattachés aus 19 Ländern bei der ersten Gedenkveranstaltung dieser Art am Mittwoch in Seoul bekannt.Die Gruppe spendete zudem Stipendien an eine Stipendienstiftung der südkoreanischen Marine für Kinder von gefallenen und im Dienst verstorbenen Marinesoldaten. Als Symbol für den Tag des Ausbruchs des Seegefechts wurden zunächst 629.000 Won gespendet. Später wird jede Botschaft weitere Spenden tätigen.An der Gruppe sind 19 Länder, darunter Bangladesch, Deutschland, die USA, Kanada, Neuseeland, Kolumbien, Mexiko und die Türkei, beteiligt.Zur Zweiten Schlacht von Yeonpyeong kam es am 29. Juni 2002, als zwei nordkoreanische Patrouillenboote die Nördliche Grenzlinie im Westmeer, die innerkoreanische Seegrenze, überquert und einen Überraschungsangriff auf ein Patrouillenboot der südkoreanischen Marine gestartet hatten.Die südkoreanische Marine reagierte sofort. In der Schlacht wurden sechs südkoreanische Soldaten getötet, über 30 nordkoreanische Soldaten wurden getötet oder verletzt. Daraufhin zogen sich die nordkoreanischen Boote in Flammen stehend zurück.