Südkoreas Kosmetikexporte übertreffen zweites Jahr in Folge zehn Billionen Won

Der Export koreanischer Kosmetika hat letztes Jahr das zweite Jahr in Folge die Marke von zehn Billionen Won übertroffen.Das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit gab am Donnerstag Analyseergebnisse zu Produktion, Import und Export von Kosmetika im vergangenen Jahr bekannt.Demnach schrumpfte der Export koreanischer Kosmetikprodukte zwar wertmäßig um 2,2 Prozent im Vorjahresvergleich. Das Volumen übertraf jedoch mit 10,27 Billionen Won (7,89 Milliarden Dollar) das zweite Jahr in Folge die Zehn-Billionen-Won-Schwelle.Die koreanische Kosmetikindustrie verzeichnete letztes Jahr einen Handelsüberschuss von 6,6 Milliarden Dollar. Südkorea war hinter Frankreich, den USA und Deutschland die viertgrößte Exportnation auf dem globalen Kosmetikmarkt.