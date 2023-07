Anlagenaufträge aus dem Ausland im ersten Halbjahr um 40 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Das Volumen der Auslandsaufträge für Anlagen, die südkoreanische Bauunternehmen erhalten haben, ist in der ersten Hälfte dieses Jahres gegenüber dem Vorjahr um 40,2 Prozent gestiegen.Das Volumen habe sich auf 13,05 Milliarden Dollar belaufen, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Donnerstag mit.Nach Regionen betrachtet, ist das Volumen der Aufträge aus dem Nahen Osten und Afrika besonders stark gewachsen.Aus dem Nahen Osten sind Aufträge im Wert von 7,02 Milliarden Dollar eingegangen. Das entspricht einem Zuwachs von 552,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 1,08 Milliarden Dollar. Es wurde zudem der höchste Stand für diese Region in einem ersten Halbjahr in den letzten acht Jahren verbucht.Das Volumen der Aufträge aus Afrika legte gegenüber dem Vorjahr um 331,1 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar zu.