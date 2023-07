Internationales IPC: Nordkorea kann ohne Einschränkungen an Paralympics 2024 in Paris teilnehmen

Nach Worten des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) gibt es keine Beschränkungen für die Teilnahme Nordkoreas an den Paralympischen Spielen 2024 in Paris.



Wie der US-Auslandssender Voice of America berichtete, habe das IPC am Mittwoch (Ortszeit) erklärt, dass die paralympische Tür für Nordkorea bei Paris 2024 offen stehe.



Man sehe keine Beschränkungen für die Teilnahme Nordkoreas vor, sagte Philip Dorward, Leiter der Kommunikation beim IPC.



Man würde gerne Nordkorea als Teil der Spiele sehen. Je mehr Nationen für das IPC aktiv seien, desto besser, hieß es.



Zugleich betonte er, dass sich Nordkoreaner wie andere Teilnehmer der Paralympics vorher bei Wettkämpfen qualifizieren müssen.