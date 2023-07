Wirtschaft Unternehmer aus Südkorea und Japan diskutieren über Kooperationsmöglichkeiten

Unternehmer aus Südkorea und Japan haben sich in Seoul versammelt, um über ein gemeinsames Vorgehen in globalen Angelegenheiten und Kooperationsmöglichkeiten in neuen Zukunftsindustrien zu sprechen.



Die Federation of Korean Industries (FKI) und die Japan Business Federation (Keidanren) veranstalteten am Donnerstag in Seoul gemeinsam ein südkoreanisch-japanisches Forum für industrielle Zusammenarbeit.



Unternehmer aus beiden Ländern erörterten dabei bilaterale Kooperationsaufgaben, darunter einen gemeinsamen Vorstoß in dritte Länder, Finanzwesen und ein gemeinsames Vorgehen in globalen gemeinsamen Aufgaben wie die Klimaneutralität. Auch die Spitzenindustrien, darunter Spitzenhalbleiter, künstliche Intelligenz und Quantentechnologie, wurden als Kooperationsaufgaben thematisiert.



Zu den Teilnehmern aus Südkorea zählten der kommissarische FKI-Vorsitzende Kim Byoung-joon, der Vorsitzende von Samyang Holdings Corp., Kim Yoon, der Präsident der Shinhan Financial Group, Jin Ok-dong, der CEO von Lotte Chemical Corp., Kim Gyo-hyun und die CEO von Naver, Choi Soo-yeon.