Britische Musikwebsite kürt Alben von zwei K-Pop-Bands zu den besten des ersten Halbjahres

Die britische Musikwebsite „NME“ hat Alben der K-Pop-Bands LE SSERAFIM und IVE auf ihre Liste der besten Alben der ersten Hälfte des Jahres 2023 gesetzt.NME untersuchte am Dienstag (Ortszeit) den Trend der globalen Popmusikszene im ersten Halbjahr und stellte etwa 20 beste Alben vor.Dazu zählen das erste Studioalbum von LE SSERAFIM „Unforgiven“ und „I´ve IVE“ von IVE. Auch wurde „With a Hammer“ der koreanisch-amerikanischen Liedermacherin Yaeji in die Liste aufgenommen.NME schrieb, dass LE SSERAFIM an vorderster Front der aktuellen K-Pop-Szene stehe. Das Album der Mädchengruppe wurde für seine Originalität gelobt. Zum Album von IVE hieß es, dass es eine von Selbstbewusstsein geprägte Sammlung sei und dass alle Stücke großartig seien.