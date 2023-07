Regierung veröffentlicht morgen eigenen Überprüfungsbericht zu Fukushima-Wasser

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung wird am Freitag einen Überprüfungsbericht veröffentlichen, in dem die bisherigen Ergebnisse ihrer Überprüfung der Sicherheit des japanischen Plans zur Ableitung kontaminierten Wassers aus dem Kernkraftwerk Fukushima Daiichi ins Meer zusammengefasst sind.Das teilte Park Gu-yeon, erster Vizeminister des Büros für die Koordinierung der Regierungspolitik, am Donnerstag beim täglichen Briefing zu der Angelegenheit in Seoul, mit. Die Regierung habe bisher anhand der von Japan veröffentlichten Daten und der durch die Aktivitäten ihres Inspektionsteams gewonnenen Daten den Plan des AKW-Betreibers TEPCO zur Ableitung kontaminierten Wassers ins Meer überprüft. Sie werde morgen bei diesem Briefing die Ergebnisse der Öffentlichkeit und den Medien vorstellen, hieß es.Die Regierung hat seit August 2021 unter Federführung des Koreanischen Instituts für nukleare Sicherheit (KINS) die Sicherheit des Entsorgungsplans unter die Lupe genommen.Der zu veröffentlichende Bericht enthält neben der Analyse durch das KINS auch die Auswertung der Rohdaten, die das südkoreanische Inspektionsteam im Mai im AKW Fukushima erhalten hatte, und die Bewertung der Tests der Freisetzungsanlagen durch die japanische Seite.Auch die Einschätzungen koreanischer Experten zum am Dienstag veröffentlichten Abschlussbericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) werden sich in dem Bericht niederschlagen.