1.700 Seiten Dokumente über Prozess bis zur ersten innerkoreanischen Vereinbarung von 1972 freigegeben

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Dokumente über innerkoreanische Gespräche freigegeben, die einen Einblick in geheime Kontakte für das Zustandebringen der allerersten Einigung zwischen den Regierungen Süd- und Nordkoreas nach der Teilung der Nation geben.Das Vereinigungsministerium veröffentlichte am Donnerstag zwei Bände von Dokumenten zu innerkoreanischen Gesprächen im Politikbereich im Zeitraum von November 1971 bis Februar 1979, die insgesamt 1.678 Seiten umfassen.Dazu zählen Dokumente über den Vorgang von elf Geheimkontakten vor der Veröffentlichung des Gemeinsamen Kommuniqués Süd- und Nordkoreas vom 4. Juli 1972 und den Prozess der Erklärung sowie Sitzungsprotokolle.Es stellt die dritte Freigabe von Dokumenten über innerkoreanische Gespräche dar. Im vergangenen Jahr gab es zwei Veröffentlichungen dieser Art.Die Aufzeichnungen über die Treffen zwischen dem damaligen südkoreanischen Geheimdienstchef Lee Hu-rak und Nordkoreas Staatsgründer Kim Il-sung sowie zwischen Südkoreas Präsident Park Chung-hee und dem Zweiten Vizepremierminister Pak Song-chol wurden nach einer Beratung von der Veröffentlichung ausgeschlossen.Die ausführliche Liste der veröffentlichten Dokumente und Informationen über das Verfahren für die Einsicht in Dokumente stehen auf der Website über innerkoreanische Gespräche (https://dialogue.unikorea.go.kr) zur Verfügung.