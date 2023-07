Präsident Yoon besucht nächste Woche Litauen und Polen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird am 10. Juli zu einer sechstägigen Reise nach Litauen und Polen aufbrechen.Yoon wird vom 10. bis 12. Juli (Ortszeit) die litauische Hauptstadt Vilnius besuchen, um am NATO-Gipfel teilzunehmen.Es wird Yoons zweite Teilnahme als Beobachter an einem Gipfeltreffen der Organisation des Nordatlantikpaktes sein. Er hatte dem NATO-Gipfel im Juni letzten Jahres, kurz nach seinem Amtsantritt, beigewohnt.Beim anstehenden Gipfel wird Yoon mit den Staats- und Regierungschefs über den Krieg in der Ukraine, die Kooperation zwischen der NATO und der indopazifischen Region sowie neue Sicherheitsbedrohungen sprechen.Es werde koordiniert, am Rande des NATO-Gipfels ein bilaterales Spitzentreffen mit dem japanischen Premierministers Fumio Kishida abzuhalten, teilte das Präsidialamt mit.Yoon wird am Abend des 12. Juli nach Warschau weiterreisen, um dem Land auf Einladung von Präsident Andrzej Duda einen offiziellen Besuch abzustatten.Am 13. Juli wird Yoon an einer offiziellen Begrüßungsfeier im polnischen Präsidentenpalast teilnehmen, anschließend ist ein Spitzentreffen geplant. Auf der Tagesordnung sollen Maßnahmen zur Entwicklung der strategischen Partnerschaft zwischen Südkorea und Polen stehen, die vor zehn Jahren beschlossen worden war.