Politik Yoon ernennt Ex-Kulturminister Yu In-chon zu Sonderberater für Kultur und Sport

Präsident Yoon Suk Yeol hat den ehemaligen Kulturminister Yu In-chon zu einem Sonderberater für Kultur und Sport ernannt.



Lee Hyoung-il, stellvertretender Finanzminister, wurde zum neuen Leiter des Statistikamtes Statistics Korea designiert.



Entsprechende Personalentscheidungen gab das Präsidialamt am Donnerstag bekannt. Im Juni hatte Yoon die de facto erste Kabinettsumbildung nach seinem Amtsantritt vorgenommen.



Wie verlautete, werde Yu als präsidialer Sonderberater im Rang eines Ministers für die Beratung der Regierungspolitik in den Bereichen Kultur, Sport und Kunst zuständig sein.



Der gelernte Schauspieler hatte in der Regierung Lee Myung-bak drei Jahre lang als Kultur- und Sportminister gedient.



Der Posten des Leiters des Statistikamtes ist vakant, weil der frühere Chef Han Hoon vor kurzem zum Vizeminister für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten ernannt wurde.