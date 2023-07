Ab Freitag wieder viel Regen auf Jeju und im Süden

Photo : YONHAP News

Ab Freitag wird es auf der Insel Jeju und im Süden wieder viel Regen geben.Laut der Vorhersage des Wetteramtes Korea Meteorological Administration sollen in den Provinzen Süd-Jeolla und Süd-Gyeongsang bis Samstag 50 bis 150 Millimeter Regen niedergehen. In der Provinz Nord-Jeolla und den südlichen Gebieten der Provinz Nord-Gyeongsang sei mit 20 bis 100 Millimetern zu rechnen.Im Süden der Chungcheong-Provinz und in nördlichen Gebieten von Nord-Gyeongsang werde es zwischen fünf und 30 Millimeter Niederschlag geben.Starkregen mit Mengen zwischen 30 und 60 Millimeter pro Stunde auf Jeju und in der Provinz Süd-Jeolla werde ab Freitagmorgen erwartet. In Nord-Jeolla und Süd-Gyeongsang werde es ab dem Nachmittag zu heftigen Niederschlägen kommen.Die Temperaturen am Nachmittag sollen in der Hauptstadtregion und der Gangwon-Provinz 22 bis 33 Grad Celsius erreichen, und damit etwas höher liegen als am Vortag.