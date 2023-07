Mitglieder der Mindestlohnkommission machen leichte Zugeständnisse

Photo : YONHAP News

Die Mitglieder der Mindestlohnkommission haben jeweils leichte Zugeständnisse gemacht.Die Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und -nehmern wurden am Donnerstag im Regierungskomplex in Sejong fortgesetzt.Die Arbeitnehmervertreter schlugen bei der elften Sitzung vor, den Mindestlohn für kommendes Jahr auf 12.000 Won pro Stunde anzuheben, die Arbeitgeber boten 9.700 Won an.Damit konnten beide Seiten einen kleinen Schritt aufeinander zugehen. Verglichen mit der am Dienstag unterbreiteten Forderung verzichteten die Arbeitnehmer auf 130 Won, die Arbeitgeber sind bereit, 50 Won mehr zu geben.Würden sich beide Seiten auf diesen Kompromiss verständigen, bekäme ein Vollzeitarbeitnehmer 2,5 Millionen Won oder etwa 2.000 Dollar im Monat.Hinter verschlossenen Türen sollen am Donnerstag weitere Angebote unterbreitet worden sein. Diese sollen bei der 12. Sitzung am kommenden Dienstag vorgestellt werden.In dem Ausschuss verhandeln neun Vertreter von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und allgemeiner Öffentlichkeit. Die eigentliche Frist für die Aushandlung des neuen Mindestlohns wurde bereits überschritten. Bis Mitte des Monats muss die Mindestlohnhöhe dem Arbeitsminister genannt werden, damit dieser das Ergebnis am 5. August offiziell verkünden kann.