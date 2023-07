Südkoreas Leistungsbilanz dreht im Mai ins Plus

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Leistungsbilanz ist im Mai nach einem Defizit im April wieder ins Plus gedreht.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Freitag wurde im Mai nach vorläufigen Schätzungen ein Leistungsbilanzüberschuss in Höhe von 1,93 Milliarden Dollar verzeichnet.In den ersten fünf Monaten des Jahres wurde in der Leistungsbilanz ein Defizit von 3,44 Milliarden Dollar verbucht.Die Ausfuhren sackten im Mai gegenüber dem Vorjahr um 14,7 Prozent auf 52,75 Milliarden Dollar ab. Es wurde seit dem vergangenen September den neunten Monat in Folge ein Rückgang im Vorjahresvergleich verbucht.Die Einfuhren schrumpften um 13,5 Prozent auf 50,93 Milliarden Dollar. Bei den Rohstoffimporten wurde mit 20,3 Prozent ein besonders kräftiger Rückgang verzeichnet.