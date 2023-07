Nationales Südkoreas Katastrophenschützer beginnen Einsatz in kanadischem Waldbrandgebiet

Die Mitglieder eines zur Unterstützung der Bekämpfung von Waldbränden in Kanada geschickten südkoreanischen Katastrophenhilfeteams (KDRT) haben am Mittwoch (Ortszeit) ihre Arbeit in vollem Umfang aufgenommen.



Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Donnerstag traf das Team nach der Ankunft in Ottawa am Montag zwei Tage lang Vorbereitungen für Einsätze zur Brandbekämpfung. Die Gruppe reiste dann nach Lebel-sur-Quévillon in der Provinz Québec und begann ihren Einsatz.



Das Team besteht aus 151 Personen, darunter jeweils 70 Mitarbeiter der Nationalen Feuerwehrbehörde und der Forstbehörde sowie drei medizinische Fachkräfte.



Es ist das erste Mal, dass das KDRT für die Bekämpfung von Waldbränden im Ausland eingesetzt wurde. Die Gruppe wird dort bis zum 3. August im Einsatz sein.



Laut dem Außenministerium gibt es derzeit 69 Waldbrände in Quebec. Die von Waldbränden betroffene Gesamtfläche in Kanada entspreche 88 Prozent der Landesfläche Südkoreas.



Mehrere Länder, darunter die USA, Mexiko und Frankreich, schickten Einsatzkräfte zur Unterstützung der Löscharbeiten nach Kanada.