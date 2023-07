Samsung Electronics im zweiten Quartal mit geringstem Betriebsgewinn seit 14 Jahren

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat im zweiten Quartal aufgrund der verschlechterten Halbleiterkonjunktur und des Abschwungs auf dem globalen Smartphone-Markt das schlechteste Geschäftsergebnis seit der Finanzkrise verbucht.Das Unternehmen gab am Freitag bekannt, dass der Betriebsgewinn im zweiten Vierteljahr nach vorläufigen Schätzungen um 95,7 Prozent im Vorjahresvergleich auf 600 Milliarden Won (459 Millionen Dollar) geschrumpft sei.Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22,3 Prozent auf 60 Billionen Won.Der Betriebsgewinn entspricht dem tiefsten Stand seit dem Auftaktquartal 2009.Im ersten Quartal hatte Samsung einen Betriebsgewinn in Höhe von 640,2 Milliarden Won (489 Millionen Dollar) verbucht, was einem Einbruch von 95,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.