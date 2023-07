Einzug von Rundfunkgebühr getrennt von Stromrechnung auf Vizeministerkonferenz verabschiedet

Photo : YONHAP News

Der von der Stromrechnung getrennte Einzug der Rundfunkgebühr ist am Donnerstag auf der Vizeministerkonferenz verabschiedet worden.Auf dem Treffen unter Vorsitz des Ministers des Büros für die Koordinierung der Regierungspolitik, Bang Moon-kyu, wurde die entsprechende Änderung der Durchführungsverordnung zum Rundfunk verabschiedet.Der Änderungsentwurf wird nächste Woche auf einer Kabinettssitzung unter Leitung von Ministerpräsident Han Duck-soo nochmals beraten, um angenommen werden zu können.Es gilt als möglich, dass Präsident Yoon Suk Yeol während seines Aufenthalts in Litauen zur Teilnahme am NATO-Gipfel die Revision auf elektronischem Wege billigen wird.Unterdessen wurden Schätzungen präsentiert, nach denen im Falle der getrennten Eintreibung die Kosten 220 Milliarden Won (168 Millionen Dollar) im Jahr übertreffen könnten.Das geht aus Daten hervor, die der öffentliche Stromversorger KEPCO dem Abgeordneten Kwon Myung-ho von der Partei Macht des Volks bereitstellte. Die Summe entspricht dem Fünffachen der Einzugskosten im Jahr 2021 in Höhe von 41,9 Milliarden Won (32 Millionen Dollar).Demnach würden die entsprechenden Kosten 33 Prozent der Rundfunkgebühr von 2.500 Won (1,91 Dollar) im Monat ausmachen, so die Schätzung.