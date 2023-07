Chef der Finanzdienstekommission zerstreut Besorgnis über kommunale Kreditgenossenschaften

Photo : YONHAP News

Der Chef der Finanzdienstekommission hat angesichts der befürchteten Zunahme der Abhebungen von Einlagen beim Koreanischen Verband der kommunalen Kreditgenossenschaften (KFCC) beteuert, dass es kein Problem mit dessen Solidität und dem Schutz der Einleger gibt.Bei einem Treffen mit Reportern am Freitag versprach Kim Joo-hyun, alle möglichen Mittel einzusetzen, damit die Kunden keinen Verlust erleiden würden.Er möchte erneut sagen, dass es kein Problem mit der Solidität des KFCC und dem Einlegerschutz gebe, solange es nicht zu übermäßigen Mittelabflüssen aufgrund von Ängsten komme, betonte Kim weiter.Bei einigen Filialen des KFCC, der wegen fauler Kredite in Höhe von dutzenden Milliarden Won laut Spekulationen in eine Krise schlittern könnte, gibt es Anzeichen für einen Bankansturm (massive Abhebungen von Einlagen).