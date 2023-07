Nordkoreanische Studenten belegen Spitzenplätze bei Hacking-Wettbewerb

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Studenten haben bei einem von einem in den USA ansässigen IT-Unternehmen veranstalteten Hacking-Wettbewerb die Plätze eins bis vier erobert.Laut Angaben auf der Website der nordkoreanischen Technischen Universität KimChaek und einem Bericht des US-Senders Radio Free Asia (RFA) am Freitag wurde ein Student dieser Universität Sieger eines Hacking-Wettbewerbs, den HackerEarth vom 20. bis 27. Mai veranstaltete. Er habe 800 von 800 möglichen Punkten erhalten.Auch die Plätze drei und vier belegten Studenten dieser Universität. Auf Platz zwei landete ein Studierender der Kim-Il-sung-Universität in Pjöngjang.Der Wettbewerb zog mehr als 1.700 Teilnehmer an, sie mussten acht Aufgaben lösen.IT-Experten befürchteten, dass solche Wettbewerbe bei der Verbesserung der Hacking-Fähigkeiten nordkoreanischer Studenten eine große Rolle spielen und sehr wahrscheinlich für Nordkoreas Cyberkriminalität genutzt werden könnten, meldete RFA.