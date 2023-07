Globale Koalition aus 84 Ländern gegen synthetische Drogen wird ins Leben gerufen

Photo : YONHAP News

Die USA gründen eine multinationale Koalition für ein gemeinsames Vorgehen gegen synthetische Drogen.Die USA sind von einem massiven Drogenproblem wegen Fentanyl, eines opioiden Schmerzmittels, betroffen.Wie verlautete, werde sich auch Südkorea an der Koalition beteiligen, jedoch nicht China, das die USA als eine Ursache der Fentanyl-Krise betrachten.US-Außenminister Antony Blinken werde am Freitag (Ortszeit) ein virtuelles Ministertreffen ausrichten, bei dem eine globale Koalition zur Bekämpfung der Bedrohung durch synthetische Drogen ins Leben gerufen werde, teilte das US-Außenministerium am Donnerstag mit.An der Koalition werden sich 84 Länder und mehrere internationale Organisationen beteiligen. Ziel ist es, die illegale Herstellung und den Handel mit Designerdrogen zu verhindern, neue Drogentrends zu erkennen und Schäden durch Drogen zu verringern.