Südkorea gibt gedruckte englische Version des Berichts zu Menschenrechten in Nordkorea heraus

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat eine gedruckte englische Version seines Berichts über die Menschenrechte in Nordkorea 2023 herausgegeben.Das gab das Vereinigungsministerium am Freitag bekannt.Insgesamt 1.500 Exemplare wurden gedruckt. Sie werden an diplomatische Vertretungen im Ausland, internationale Organisationen in Südkorea, Menschenrechtsorganisationen im In- und Ausland und Regierungsbehörden, darunter das Außenministerium, verteilt.Nach dem Erlass des nordkoreanischen Menschenrechtsgesetzes im Jahr 2016 hat das Vereinigungsministerium seit 2017 jedes Jahr einen Bericht über die Menschenrechtslage in Nordkorea erstellt. Die Berichte waren jedoch nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Dieses Jahr wurde der Bericht zum ersten Mal öffentlich gemacht.