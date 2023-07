IAEA-Chef verweist auf Uneinigkeit unter an Bericht zu Fukushima-Wasser beteiligten Experten

Photo : YONHAP News

Ein Teil der Experten, die hinter dem Abschlussbericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zu Japans Plan für die Ableitung kontaminierten Wassers aus dem Kernkraftwerk Fukushima ins Meer stehen, haben laut einem Medienbericht Bedenken über die Schlussfolgerung gehabt.Die IAEA stellte in dem Bericht fest, dass der Entsorgungsplan internationalen Sicherheitsstandards entspreche.Der Generaldirektor der Organisation, Rafael Grossi deutete in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag an, dass es Unstimmigkeiten unter den Experten gegeben habe.Er ging jedoch nicht näher darauf ein, wie er davon erfahren habe. Keiner der Experten habe ihm gegenüber direkt Bedenken geäußert, sagte er.Reuters meldete, dass ein oder zwei der internationalen Experten, die an dem Bericht beteiligt gewesen seien, Bedenken gehabt haben könnten.Die Experten stammten aus elf Ländern. Das sind Südkorea, China, die USA, Großbritannien, Argentinien, Australien, Kanada, Frankreich, Russland, Vietnam und die Marshallinseln.Grossi betonte, dass man den Entsorgungsplan nicht befürworte oder empfehle. Man sage, dass dieser Plan den Standards entspreche.