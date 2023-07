Präsident Yoon reist zu NATO-Gipfel nach Litauen und Staatsbesuch nach Polen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol besucht diese Woche Litauen und Polen.In Litauen nimmt er am NATO-Gipfel teil, in Polen wird er einen Staatsbesuch absolvieren.Yoon, der von First Lady Kim Keon-hee, begleitet wird, wird von Montag bis Mittwoch in der litauischen Hauptstadt Vilnius sein. Dort nimmt er als Regierungschef eines Partnerlandes am NATO-Gipfel teil.Am Rande des Gipfels sind bilaterale Gespräche mit Staats- und Regierungschefs aus rund zehn Ländern geplant. Darunter mit den Kollegen aus Norwegen, den Niederlanden, Neuseeland, Ungarn, Rumänien, Schweden, Finnland und Litauen.Auch am Treffen der "AP4", den Partnerländern der NATO, wird Yoon teilnehmen. Andere Teilnehmerländer sind Japan, Australien und Neuseeland.Mit einem Gipfelgespräch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida wird ebenfalls gerechnet. Dabei wird es wahrscheinlich um Japans Plan für die Verklappung belasteten Kühlwassers aus dem Fukushima-Reaktor im Meer gehen.Auf Einladung des polnischen Präsidenten Andrzej Duda werden Yoon und Kim einen dreitägigen Staatsbesuch absolvieren. Am Donnerstagmorgen wird es einen feierlichen Empfang geben, im Anschluss sollen beim Spitzengespräch mit Duda die bilateralen strategischen Beziehungen erörtert werden, die vor zehn Jahren vereinbart worden waren.Yoon wird sich auch mit dem polnischen Ministerpräsidenten und führenden Abgeordneten treffen, an einem Wirtschaftsforum teilnehmen, eine Universität besuchen und sich mit südkoreanischen Einwohnern treffen.Nach Polen wird Yoon von einer 89-köpfigen Wirtschaftsdelegation begleitet.