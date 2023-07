Erneut Regen für zentrale Gebiete vorhergesagt

Photo : YONHAP News

In Südkorea bleibt es auch zum Wochenstart regnerisch.In einigen Gebieten ist wieder mit Starkregen zu rechnen.Nach Angaben des Wetteramtes KMA sei in den zentralen Regionen, den Provinzen Jeolla und Nord-Gyeongsang sowie auf Jeju mit bis zu 100 Millimetern Regen zu rechnen. In den Provinzen Gangwon und Süd-Gyeongsang würden fünf bis 60 Millimeter niedergehen.Dabei soll es im Landesinneren, in den Jeolla-Provinzen und zentralen Gebieten der Provinz Nord-Gyeongsang heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen von 30 bis 60 Millimeter pro Stunde geben. Dazu werde es Windböen und Gewitter geben.Die Temperaturen sollen am Nachmittag bei 26 bis 33 Grad liegen. Damit wird es ähnlich heiß wie am Sonntag sein.Bis Dienstag soll es in den meisten Gebieten des Landes regnerisch und bewölkt sein.