Oppositionsabgeordnete wollen nach Japan reisen und gegen Plan für Entsorgung von Fukushima-Wasser protestieren

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe von Oppositionsabgeordneten will nach Japan reisen und dort gegen den Plan für die Entsorgung von Kühlwasser aus der Reaktorruine Fukushima im Meer protestieren.Die elfköpfige Gruppe besteht aus Abgeordneten der führenden Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas und unabhängigen Abgeordneten. Sie reist am Montag zu einem dreitägigen Besuch ins Nachbarland. Zum Auftakt des Besuchs will sie vor der Residenz von Ministerpräsident Fumio Kishida eine Kundgebung abhalten.Auch die Niederlassung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Japan wollen die Volksvertreter besuchen. Darüber hinaus ist ein Sitzstreik vor dem japanischen Parlamentsgebäude geplant.Am Dienstag ist ein Treffen mit japanischen Parlamentariern vorgesehen, die den Entsorgungsplan ebenfalls ablehnen.Am letzten Besuchstag will die südkoreanische Abgeordnetengruppe eine Pressekonferenz geben und einen Marsch gegen die Verklappung des auch nach der Aufbereitung noch belasteten Kühlwassers durchführen.Unterdessen setzt in Südkorea der Minjoo-Abgeordnete Woo Won-shik seinen Hungerstreik vor der Nationalversammlung fort. Woo hatte seinen Protest am 26. Juni begonnen.