Chef der Regierungspartei besucht die USA

Photo : YONHAP News

Der Chef der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), Kim Gi-hyeon, reist zu einem Besuch in die USA.Kim leitet eine Parteidelegation, die von Montag bis Sonntag Washington, New York und Los Angeles besuchen wird.Die Gruppe will mit Regierungsbeamten und Kongressmitgliedern über Wege zur Stärkung der bilateralen Allianz sprechen. In diesem Jahr wird der 70. Jahrestag des Bündnisses gefeiert.Kim will unter anderem Kurt Campbell treffen, den Koordinator für indopazifische Angelegenheiten im Nationalen Sicherheitsrat. Auch mit koreanischen Einwohnern und Geschäftsleuten sowie Experten für Korea-Fragen von Denkfabriken will er zusammenkommen.Folgemaßnahmen zur Washingtoner Erklärung sollen ebenfalls diskutiert werden. Diese wurde während des Staatsbesuchs von Yoon Suk Yeol in den USA im April unterzeichnet.