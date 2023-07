Politik Erste Sitzung der Nuclear Consultative Group zwischen Südkorea und USA für 18. Juli vorgesehen

Die erste Sitzung eines neuen Beratungsgremiums zwischen Südkorea und den USA über eine erweiterte Abschreckung zur Reaktion auf die nukleare Bedrohung aus Nordkorea findet am 18. Juli in Seoul statt.



Das gab das südkoreanische Präsidialamt am Samstag bekannt. Bei der ersten Sitzung der Nuclear Consultative Group (NCG) würden voraussichtlich Themen wie Informationsaustausch, Konsultationsmechanismus und gemeinsame Planung und Durchführung besprochen, um die nukleare Abschreckung gegen Nordkorea zu stärken.



Die Gründung der NCG wurde in der Washingtoner Erklärung vereinbart, die beim bilateralen Spitzentreffen im April in Washington angenommen worden war. Ziel ist es, die erweiterte Abschreckung zu stärken, die nukleare und strategische Planung zu erörtern und mit der von Nordkorea ausgehenden Bedrohung des Nichtverbreitungsregimes umzugehen.



Die NCG ist ein Beratungsgremium auf Arbeitsebene, das regelmäßig tagen wird, um den Informationsaustausch über US-Atomstreitkräfte, die Südkorea als Reaktion auf die nukleare Bedrohung aus Nordkorea zur Verfügung gestellt werden, und die gemeinsame Planung und Durchführung zu besprechen.



Ursprünglich war geplant, dass Beamte im Rang eines stellvertretenden Ministers beider Staaten die Leitung der Gespräche übernehmen. Das erste Treffen wird jedoch unter Leitung der Nationalen Sicherheitsräte beider Länder stattfinden.