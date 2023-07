Südkorea 13. Mal in Folge in FAO-Rat gewählt

Photo : YONHAP News

Südkorea ist das 13. Mal in Folge in den Rat der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) gewählt worden.Das Landwirtschaftsministerium teilte am Samstag mit, dass Südkorea auf der 43. Sitzung der FAO-Konferenz in den Rat gewählt worden sei.Südkorea wird bis Juni 2027 Mitglied im FAO-Rat sein.Insgesamt neun asiatische Staaten, darunter China, Japan, Indien und Indonesien, wurden in den Rat aufgenommen.Die FAO ist eine Landwirtschaftsorganisation der UN mit dem Ziel, den Hunger zu bekämpfen, die Ernährung zu verbessern und die Ernährungsunsicherheit zu verringern.Ihr Rat tagt jährlich zwei- bis dreimal und koordiniert mittelfristige Pläne, die Arbeitsausrichtung und das Budget, die auf die Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden.